Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Баффало" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб записал на свой счет российский форвард нью-йоркского клуба Николай Кулемин (59-я минута). Также за "Айлендерс" отличились Андерс Ли (18) и Джонатан Эберле (30). За "Баффало" шайбу забросил Сэм Рейнхарт (23).

В другом матче дня "Флорида" уступила "Монреалю" со счетом 1:3. Единственную шайбу за "Флориду" забросил Евгений Дадонов. За "Канадиенс" отличились Пол Байрон, оформивший дубль (14, 31), и Эндрю Шоу (42).

Goal and a strike! #daddysback #FLAvsMTL pic.twitter.com/cHl8FG8vvB — Florida Panthers (@FlaPanthers) 29 сентября 2017 г.

Российский форвард отличился на 17-й минуте встречи. "Монреаль" пытался оспорить заброшенную им шайбу, поскольку Дадонов, которого толкнул в спину игрок канадского клуба, на полной скорости влетел во вратаря и вместе с ним и шайбой пересек линию ворот. "Монреаль" посчитал это атакой на голкипера, но судьи после просмотра видеоповтора засчитали шайбу.

"Торонто" был сильнее "Детройта" - 4:2. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев провел на площадке 22 минуты, за которые заблокировал 3 броска соперника и завершил матч с показателем полезности "+1".

"Вашингтон" уступил "Каролине" - 1:3. Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия во встрече не приняли, их соотечественник защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты с показателем полезности "-1".