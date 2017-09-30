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Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

Спорт
30 сентября, 4:54 дата обновления: 30 сентября, 5:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Дадонов забросил единственную шайбу "Флориды" в матче с "Монреалем"

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Николай Кулемин

Николай Кулемин

© AP Photo/Chris O'Meara

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Нью-Йорк Айлендерс" победил "Баффало" со счетом 3:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Одну из шайб записал на свой счет российский форвард нью-йоркского клуба Николай Кулемин (59-я минута). Также за "Айлендерс" отличились Андерс Ли (18) и Джонатан Эберле (30). За "Баффало" шайбу забросил Сэм Рейнхарт (23).

В другом матче дня "Флорида" уступила "Монреалю" со счетом 1:3. Единственную шайбу за "Флориду" забросил Евгений Дадонов. За "Канадиенс" отличились Пол Байрон, оформивший дубль (14, 31), и Эндрю Шоу (42). 

Российский форвард отличился на 17-й минуте встречи. "Монреаль" пытался оспорить заброшенную им шайбу, поскольку Дадонов, которого толкнул в спину игрок канадского клуба, на полной скорости влетел во вратаря и вместе с ним и шайбой пересек линию ворот. "Монреаль" посчитал это атакой на голкипера, но судьи после просмотра видеоповтора засчитали шайбу.

"Торонто" был сильнее "Детройта" - 4:2. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев провел на площадке 22 минуты, за которые заблокировал 3 броска соперника и завершил матч с показателем полезности "+1".

"Вашингтон" уступил "Каролине" - 1:3. Российские форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов участия во встрече не приняли, их соотечественник защитник Дмитрий Орлов отыграл 23 минуты с показателем полезности "-1".

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