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Клопп: бывший тренер "Баварии" Анчелотти найдет себе фантастический клуб

Спорт
30 сентября, 6:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Мюнхенский клуб в после поражения от ПСЖ отправил итальянского специалиста в отставку

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Карло Анчелотти

Карло Анчелотти

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Итальянец Карло Анчелотти в случае продолжения им тренерской карьеры способен найти себе работу в фантастическом клубе и доказать, что он хороший футбольный тренер. Такое мнение высказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.

Мюнхенская "Бавария" в четверг объявила об отставке Анчелотти. В среду немецкий клуб уступил ПСЖ в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3.

"Анчелотти - опытный тренер. Уверен, что он не потерял свои знания о футболе за одну ночь. Однако иногда две стороны не подходят друг другу. Если в "Баварии" считают, что клуб ждет лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю. Если Анчелотти решит продолжить работу, он найдет фантастический клуб и покажет, какой он тренер", - считает Клопп.

Итальянец возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды - Суперкубок Германии.

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