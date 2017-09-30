Клопп: бывший тренер "Баварии" Анчелотти найдет себе фантастический клуб

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Итальянец Карло Анчелотти в случае продолжения им тренерской карьеры способен найти себе работу в фантастическом клубе и доказать, что он хороший футбольный тренер. Такое мнение высказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.
Мюнхенская "Бавария" в четверг объявила об отставке Анчелотти. В среду немецкий клуб уступил ПСЖ в матче Лиги чемпионов со счетом 0:3.
"Анчелотти - опытный тренер. Уверен, что он не потерял свои знания о футболе за одну ночь. Однако иногда две стороны не подходят друг другу. Если в "Баварии" считают, что клуб ждет лучшее будущее с другим тренером, то я их поздравляю. Если Анчелотти решит продолжить работу, он найдет фантастический клуб и покажет, какой он тренер", - считает Клопп.
Итальянец возглавил "Баварию" в июле 2016 года, контракт тренера с командой был рассчитан до конца сезона-2018/19. Вместе с командой он выиграл чемпионат страны и дважды - Суперкубок Германии.