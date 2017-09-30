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Финансовый директор ФК "Бавария" Дрезен выстрелил в себя на охоте

Спорт
30 сентября, 9:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Дрезену может понадобиться ампутация нескольких пальцев

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Материал из 1 страницы
Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен (справа)

Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен (справа)

© EPA/Alexander Hassenstein

ТАСС, 30 сентября. Финансовый директор немецкого футбольного клуба "Бавария" Ян-Кристиан Дрезен получил серьезную травму руки во время охоты. Об этом сообщает портал Goal.com.

Инцидент произошел в Австрии, где охотился Дрезен. Когда функционер возвращался к своему автомобилю, висевшее у него на плече ружье соскользнуло и выстрелило ему в руку. Отмечается, что чиновник тут же был госпитализирован.

В данный момент состояние 50-летнего мужчины оценивается врачами как стабильное, однако в больнице не исключают, что Дрезену может понадобиться ампутация нескольких пальцев.

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