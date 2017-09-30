Финансовый директор ФК "Бавария" Дрезен выстрелил в себя на охоте

ТАСС, 30 сентября. Финансовый директор немецкого футбольного клуба "Бавария" Ян-Кристиан Дрезен получил серьезную травму руки во время охоты. Об этом сообщает портал Goal.com.

Инцидент произошел в Австрии, где охотился Дрезен. Когда функционер возвращался к своему автомобилю, висевшее у него на плече ружье соскользнуло и выстрелило ему в руку. Отмечается, что чиновник тут же был госпитализирован.

В данный момент состояние 50-летнего мужчины оценивается врачами как стабильное, однако в больнице не исключают, что Дрезену может понадобиться ампутация нескольких пальцев.