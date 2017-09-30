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Президент FIAS Шестаков рассчитывает на признание самбо МОК в ближайшее время

Спорт
30 сентября, 10:24 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 30, сентября. /ТАСС

На сегодняшний день членами организации и кандидатами на включение являются федерации самбо 120 стран

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© Артем Геодакян/ТАСС

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассчитывает, что самбо в ближайшее время получит признание Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом Шестаков заявил журналистам перед открытием четвертого розыгрыша Кубка президента по самбо, который стартует в субботу в Университете Восточного Лондона.

"Сегодня самбо активно развивается по всему миру, оно входит в программу Азиатских, Европейских и Центральноамериканских игр, ведутся переговоры о его включении в программу Африканских игр, и остается последний рубеж, который, я думаю, мы в ближайшее время преодолеем, это признание Международным олимпийским комитетом", - заявил Шестаков.

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Глава FIAS отметил, что на сегодняшний день членами организации и кандидатами на включение являются федерации самбо 120 стран, в чемпионатах мира принимают участие спортсмены не менее 80 стран.

"На сегодняшний день 15 стран в прямом эфире транслируют чемпионаты мира, около 360 тысяч человек каждый день заходят на официальную страницу Международной федерации самбо каждый день, чтобы поинтересоваться тем, как выступают спортсмены. На первом месте находятся пользователи из Америки, а на втором - из Англии, россияне только на восьмом", - сообщил Шестаков.

Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью Международная федерация самбо сообщила в 2009 году. В 2016 году самбо было одной из 14 дисциплин, претендовавших на временное признание МОК, однако его получили чирлидинг и тайский бокс.

За Кубок президента в Лондоне будут бороться команды России, Великобритании, Англии, Шотландии, США, Нидерландов, Кипра, Мексики и Ганы. Турнир включает соревнования по спортивному и боевому самбо. Победителями трех предыдущих розыгрышей становилась сборная России.

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