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Шляхтин: изменений в тренерском штабе ХК "Лада" до конца года не планируется

Спорт
30 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Команда под руководством Артиса Аболса после 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции

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Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Изменений в тренерском штабе тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" до конца текущего года не планируется. Об этом ТАСС сообщил вице- президент "Лады", министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Команда под руководством Артиса Аболса после 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ занимает 13-е место в Восточной конференции, имея в активе 10 очков.

"Никаких изменений в тренерском штабе не планируется. Думаю, что до нового года точно ничего не произойдет. В последних двух матчах команда победила "Сочи" и уступила в овертайме "Салавату Юлаеву", будем работать дальше", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шляхтин заявил ТАСС, что судьба тренерского штаба "Лады" решится после домашней серии клуба из четырех матчей, которая заварилась одной победой и тремя поражениями, одно из которых было в овертайме.

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