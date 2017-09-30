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"СКА-Хабаровск" победил "Ростов", прервав шестиматчевую безвыигрышную серию в РФПЛ

Спорт
30 сентября, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

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Денис Дедечко

Денис Дедечко

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Ростовом" со счетом 2:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

В составе хозяев мячи забили Мирослав Маркович (17-я минута) и Денис Дедечко (71). У гостей отличился Виталий Устинов (45).

"СКА-Хабаровск" победил в чемпионате впервые за семь матчей, дальневосточный клуб с 11 очками занимает 13-е место в таблице чемпионата. "Ростов" проиграл третий матч подряд и продлил свою безвыигрышную серию до шести встреч, команда с 16 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре 14 октября хабаровчане на выезде сыграют с московским "Динамо", на следующий день ростовчане примут казанский "Рубин".

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