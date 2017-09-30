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МОК открыл официальный прием заявок на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

Спорт
30 сентября, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Столицу Игр-2026 выберут летом 2019 года

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ТАСС, 30 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) открыл официальный примем заявок от стран на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.

"На всех этапах процедура выбора страны-хозяйки будет адаптирована к потребностям каждого города и включать в себя постоянный открытый диалог между городами и МОК, который позволит совершенствовать проект Игр, - говорится в письме президента МОК Томаса Баха, текст которого приводит портал. - Эти изменения принесут пользу городам благодаря меньшему количеству промежуточных результатов на протяжении всего процесса заявки, что существенно сократит бюджет кандидатов".

"Процесс приема заявок заключается в том, чтобы предложить решения, которые обеспечат проведение отличных Игр без ущерба для спортсменов и удовлетворят потребности города и региона, чтобы гарантировать то, что Игры оставят положительное и долгосрочное наследие", - добавил Бах.

Столицу Олимпиады-2026 выберут летом 2019 года. Ранее сообщалось, что совместную заявку на проведение Игр подадут австрийские Инсбрук и Тироль, также еще одним кандидатом на право проведения Олимпийских игр станет швейцарский Сьон. В числе претендентов также назывались Калгари (Канада), Алма- Ата (Казахстан), Саппоро (Япония) и Эрзурум (Турция).

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