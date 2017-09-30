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Бывший тренер "Зенита" Виллаш-Боаш дисквалифицирован до конца сезона в чемпионате Китая

Спорт
30 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

По ходу матча с клубом с "Бэйцзинь Гоань" португальский специалист вступил в перепалку с главным арбитром

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андре Виллаш- Боаш, ныне возглавляющий китайский "Шанхай СИПГ", получил восьмиматчевую дисквалификацию после игры 26-го тура национального чемпионата с "Бэйцзинь Гоань" (1:0). Об этом сообщается на официальном сайте китайской суперлиги.

По ходу матча португальский специалист вступил в перепалку с главным арбитром. Помимо дисквалификации, Виллаш-Боаш выплатит штраф в размере €5 тысяч за протест против решения удалить его с тренерской скамейки в предыдущем матче. Он пропустит остаток сезона, до конца которого осталось четыре тура.

После 26 туров "Шанхай СИПГ" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Китая с 54 очками в активе, отставая от лидирующего клуба "Гуанчжоу Эвергранд" на четыре очка.

Виллаш-Боаш работал на посту главного тренера "Зенита" с марта 2014 года по май 2016-го. Во главе с португальцем петербуржцы стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок страны. В ноябре 2016 года специалист возглавил китайский клуб.

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