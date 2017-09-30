Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: "Локомотив" идет правильным путем в текущем сезоне

Спорт
30 сентября, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Также глава совета директоров клуба отметил, что у железнодорожников есть пример, к которому они должны стремиться - "Зенит"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив", находясь в лидерах чемпионата России и наигрывая собственных воспитанников, идет правильным путем в текущем сезоне. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

"Пока команда выполняет те задачи, которые поставил совет директоров, - быть в пятерке. Думаю, что все болельщики рады, что мы идем высоко даже с теми потерями, которые есть - [Ведран] Чорлука и Ари, позиционирующиеся лидерами своих линий. Команда перестроилась, в ней есть много талантливых игроков: посмотрите, как раскрылись Алексей и Антон Миранчуки, подпускают других игроков. Думаю, мы идем правильным путем", - сказал Мещеряков.

"Аппетит приходит во время еды и игры. Все болельщики надеются, что мы будем бороться за что-то выше, чем место в пятерке. Игра с "Фаставом", особенно первые 17 минут, показала, какой потенциал у команды. Надеюсь, что мы всегда будем играть, как эти 17 минут", - добавил он.

Также глава совета директоров отметил, что у железнодорожников есть пример, к которому они должны стремиться - санкт-петербургский "Зенит". "На поле играют не деньги, а футболисты, за которыми стоит тренер и весь клуб. Нам есть зачем стремиться за "Зенитом" - не только с точки зрения игры, но и посещаемости. Будем над этим работать", - подчеркнул Мещеряков.

В четверг "Локомотив" на своем поле обыграл чешский "Фастав" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. После двух туров группового раунда Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в группе F, набрав четыре очка.

В чемпионате России железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 11 матчах. "Зенит" лидирует в чемпионате с 27 очками.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
3
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
4
Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково
5
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама