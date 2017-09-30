Мещеряков: "Локомотив" идет правильным путем в текущем сезоне

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив", находясь в лидерах чемпионата России и наигрывая собственных воспитанников, идет правильным путем в текущем сезоне. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

"Пока команда выполняет те задачи, которые поставил совет директоров, - быть в пятерке. Думаю, что все болельщики рады, что мы идем высоко даже с теми потерями, которые есть - [Ведран] Чорлука и Ари, позиционирующиеся лидерами своих линий. Команда перестроилась, в ней есть много талантливых игроков: посмотрите, как раскрылись Алексей и Антон Миранчуки, подпускают других игроков. Думаю, мы идем правильным путем", - сказал Мещеряков.

"Аппетит приходит во время еды и игры. Все болельщики надеются, что мы будем бороться за что-то выше, чем место в пятерке. Игра с "Фаставом", особенно первые 17 минут, показала, какой потенциал у команды. Надеюсь, что мы всегда будем играть, как эти 17 минут", - добавил он.

Также глава совета директоров отметил, что у железнодорожников есть пример, к которому они должны стремиться - санкт-петербургский "Зенит". "На поле играют не деньги, а футболисты, за которыми стоит тренер и весь клуб. Нам есть зачем стремиться за "Зенитом" - не только с точки зрения игры, но и посещаемости. Будем над этим работать", - подчеркнул Мещеряков.

В четверг "Локомотив" на своем поле обыграл чешский "Фастав" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. После двух туров группового раунда Лиги Европы "Локомотив" занимает первое место в группе F, набрав четыре очка.

В чемпионате России железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка в 11 матчах. "Зенит" лидирует в чемпионате с 27 очками.