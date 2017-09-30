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Около 8 тыс. жителей Карачаево-Черкесии приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Спорт
30 сентября, 14:54 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 30, сентября. /ТАСС

Республика стала центральной площадкой для проведения акции

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ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Около 8 тыс. человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в Карачаево-Черкесии (КЧР), которая стала в этом году центральной площадкой акции. Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"Наша республика одержала победу в первом всероссийском интернет-конкурсе "Флагман Олимпийской страны" и была выбрана центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы. В мероприятии сегодня приняли участие около 8 тыс. жителей республики, мы даже не ожидали такой активности граждан, приятно удивлены", - сказал Джатдоев.

Старт был дан в Покровском парке Черкесска. Участники преодолели более трех километров по центральному проспекту города до главной площади республики, где прошли церемония вручения дипломов и концерт творческих коллективов Карачаево-Черкесии.

"Никаких ограничений по возрасту и физическим возможностям не было, каждый участник прошел сколько мог. Дистанцию в среднем кто-то преодолел за 35 минут, а некоторые за 1,2 часа. Самым юным участником стал двухлетний малыш, который уверенно шагал, взяв за руку маму, самый старший - 84-летний житель Черкесска", - отметил собеседник агентства.

В спортивном мероприятии принимали участие семьями. Чета пенсионеров Кондратьевых пришла на праздник спорта с внуками Ариной и Владом, которым исполнилось в этом году 11 и 13 лет.

"Оба увлекались в молодости легкой атлетикой, познакомились в спортзале, так по жизни и идем вместе уже 40 лет. Всегда стараемся участвовать в интересных мероприятиях, вот и внуков хотим увлечь спортом, чтобы они вели активный и здоровый образ жизни, а не сидели за компьютерами", - сказал ТАСС глава семьи Олег Кондратьев после церемонии вручения дипломов участникам.

Супруги Руслан и Марина Хубиевые впервые участвует в Дне ходьбы.

"Хорошее настроение, бодрое состояние, думаем, теперь чаще будем участвовать в таких спортивных мероприятиях. В эти дни республика празднует свое 25-летие, поздравляем земляков с праздником", - поделилась впечатлениями Марина Хубиева.

Всероссийский день ходьбы проводится под эгидой Олимпийского комитета России и направлен на популяризацию ходьбы как наиболее доступного вида физической активности.

Впервые он прошел в 2015 году более чем в 30 городах России.

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