Жуков назвал неудачным выступление российских волейболисток на чемпионате Европы

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в Азербайджане и Грузии. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В пятницу российская команда проиграла со счетом 0-3 сборной Турции в четвертьфинале турнира и завершила выступление на соревнованиях.
"Да, вчера выступили неудачно, но у нас хорошая команда, новый тренер. Есть время подготовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм. Тренера назначили прямо перед турниром? Не могу прокомментировать, это дело федерации", - сказал Жуков.
Сборная России является победителем двух последних чемпионатов Европы (2013, 2015).