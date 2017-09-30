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Жуков назвал неудачным выступление российских волейболисток на чемпионате Европы

Спорт
30 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В пятницу российская команда проиграла со счетом 0-3 сборной Турции в четвертьфинале турнира

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская сборная России неудачно выступила на чемпионате Европы по волейболу, который проходит в Азербайджане и Грузии. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

В пятницу российская команда проиграла со счетом 0-3 сборной Турции в четвертьфинале турнира и завершила выступление на соревнованиях.

"Да, вчера выступили неудачно, но у нас хорошая команда, новый тренер. Есть время подготовиться к чемпионату мира и Олимпийским играм. Тренера назначили прямо перед турниром? Не могу прокомментировать, это дело федерации", - сказал Жуков.

Сборная России является победителем двух последних чемпионатов Европы (2013, 2015).

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