Мотогонщик Рей в третий раз подряд стал чемпионом мира по супербайку

ТАСС, 30 сентября. Британский мотогонщик Джонатан Рей из команды Kawasaki в третий раз подряд стал чемпионом мира по супербайку Superbike World Championship (WSBK).

Спортсмен показал лучший результат в первой гонке на этапе во Франции. Второе место занял итальянец Марко Меландри из Ducati, третьим стал еще один британец из Kawasaki Том Сайкс.

В генеральной классификации Рей набрал 456 очков и стал недосягаемым для соперников. У ближайшего преследователя, Сайкса, в активе 327 баллов, у британца Чеза Дэвиса из Ducati - 302.

Вторая гонка французского этапа пройдет в воскресенье. В сезоне 2017 года пройдут еще два этапа - в Испании и в Катаре.

Рей стал первым мотогонщиком в истории, ставшим чемпионом мира WSBK три раза подряд.