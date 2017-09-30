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Мотогонщик Рей в третий раз подряд стал чемпионом мира по супербайку

Спорт
30 сентября, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Британец стал первым в истории WSBK, кому это удалось

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Джонатан Рей

Джонатан Рей

© EPA/ROMAN RIOS

ТАСС, 30 сентября. Британский мотогонщик Джонатан Рей из команды Kawasaki в третий раз подряд стал чемпионом мира по супербайку Superbike World Championship (WSBK).

Спортсмен показал лучший результат в первой гонке на этапе во Франции. Второе место занял итальянец Марко Меландри из Ducati, третьим стал еще один британец из Kawasaki Том Сайкс.

В генеральной классификации Рей набрал 456 очков и стал недосягаемым для соперников. У ближайшего преследователя, Сайкса, в активе 327 баллов, у британца Чеза Дэвиса из Ducati - 302.

Вторая гонка французского этапа пройдет в воскресенье. В сезоне 2017 года пройдут еще два этапа - в Испании и в Катаре.

Рей стал первым мотогонщиком в истории, ставшим чемпионом мира WSBK три раза подряд.

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