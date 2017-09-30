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Должность президента Федерации регби России упразднена

Спорт
30 сентября, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

После упразднения этой должности президента основным руководящим органом организации будет высший совет

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Должность президента Федерации регби России (ФРР) упразднена. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции организации в Москве. В соответствии с новой редакцией устава ФРР также упразднена должность вице-президента.

С 2003 года федерацию возглавлял Вячеслав Копьев, который переизбирался на руководящий пост в 2007 и 2011 годах.

После упразднения должности президента Федерации регби России основным руководящим органом будет высший совет. При этом конференция ФРР, которая будет собираться не реже одного раза в четыре года, будет обладать широкими полномочиями.

Высший совет - это постоянно действующий коллегиальный орган федерации, его состав будет избирать конференция, а членом совета может быть только член региональной федерации. Совет будет возглавлять председатель, которого будут выбирать члены совета из своего состава.

Высший совет будет избирать состав правления ФРР и назначать гендиректора организации. Правление будет коллегиальным и исполнительным органом, который будет заниматься текущей деятельностью, исполнять решения конференции и высшего совета. Правление будет состоять из сотрудников ФРР, а возглавлять его будет генеральный директор.

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