Россиянин Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в Гонконге

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Гонконге.
Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 45,91 секунды. Вторым финишировал представитель ЮАР Чад ле Кло (46,10), третьим - Кеннет То из Гонконга (47,28). Также Морозов победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,64), вторым стал То (52,22), третьим - американец Том Шилдс (52,85).
В первый день этапа Кубка мира россияне завоевали еще три медали. Золото на дистанции 200 метров брассом и серебро на 50 м брассом на счету Кирилла Пригоды. Даниил Пасынков стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием.
Этап Кубка мира в Гонконге завершится в воскресенье.