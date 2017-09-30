Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в Гонконге

Спорт
30 сентября, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Спортсмен стал победителем на дистанции 100 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Морозов

Владимир Морозов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Гонконге.

Спортсмен стал победителем на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 45,91 секунды. Вторым финишировал представитель ЮАР Чад ле Кло (46,10), третьим - Кеннет То из Гонконга (47,28). Также Морозов победил на дистанции 100 метров комплексным плаванием (51,64), вторым стал То (52,22), третьим - американец Том Шилдс (52,85).

В первый день этапа Кубка мира россияне завоевали еще три медали. Золото на дистанции 200 метров брассом и серебро на 50 м брассом на счету Кирилла Пригоды. Даниил Пасынков стал вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Этап Кубка мира в Гонконге завершится в воскресенье.

Смотрите также

Морозов победил на дистанциях 100 м комплексом и 50 м кролем на этапе КМ в Эйндховене

Морозов установил рекорд Кубка мира в плавании на 100 м вольным стилем на этапе в Берлине

Морозов победил на этапе КМ по плаванию в Москве на 50 м вольным стилем

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
5
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
6
Установлена личность мужчины, напавшего с ножом на прохожих на северо-востоке Москвы
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама