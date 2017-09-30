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Глава ФАС Артемьев вошел в высший совет Федерации регби России

Спорт
30 сентября, 16:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Также в состав совета вошел бывший президент федерации Вячеслав Копьев

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев и бывший президент Федерации регби России (ФРР) Вячеслав Копьев вошли в высший совет ФРР. Данное решение было принято на отчетно-выборной конференции организации в Москве.

Ранее стало известно о принятии новой редакции устава ФРР, в которой упразднены должности президента и вице-президента организации. После упразднения должности президента Федерации регби России основным руководящим органом будет высший совет. При этом конференция ФРР, которая будет собираться не реже одного раза в четыре года, будет обладать широкими полномочиями.

Также будут назначены члены правления организации и генеральный директор ФРР.

В состав Высшего совета также вошли исполнительный директор ФРР Елена Артамонова, президент Федерации регби Москвы Денис Бартенев, генеральный директор компании "Металлоинвест" Андрей Варичев, руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, президент Федерации регби Санкт-Петербурга Михаил Зарицкий, президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев, президент Федерации регби Красноярского края Леонид Ковель, председатель комитета женского регби ФРР Ирина Муравьева, председатель правления ПАО "Федеральная сетевая компания" Андрей Муров, председатель совета тренеров ФРР Николай Неруш, председатель правительства Республики Татарстан Алексей Песошин, президент "Регбийной премьер-лиги" Георгий Садов, вице-президент ФРР Юрий Сигаев, президент Федерации регби Московской области, Герой России Максим Сураев, член попечительского совета ФРР Виктор Черкесов, заместитель начальника административного управления ФАС России Николай Шульженко, тренер сборной России по регби-7 Александр Янюшкин и член попечительского совета ФРР Кирилл Яшенков.

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