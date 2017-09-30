Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах

ТАСС, 30 сентября. Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), из-за чего российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IWF. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

В субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, на котором был оглашен доклад комиссии "чистого" спорта IWF. По итогам заседания было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины. Таким образом, сборная России и другие отстраненные страны пропустят чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

Ранее источник сообщил ТАСС, что от участия в стартах отстранена только взрослая команда, а юниоры и юноши продолжат выступать. Также он не исключил, что срок отстранения сборной России будет впоследствии сокращен.

"Мы ясно дали понять, что частота употребления допинга в некоторых федерациях совершенно неприемлема, что наши члены несут ответственность за обеспечение "чистого" спорта в своих странах, - заявил президент IWF Тамаш Аян. - Если они не выполняют свои обязанности по обеспечению "чистоты" своих спортсменов, то они теряют право участвовать в соревнованиях. Но мы не будем поворачиваться к ним спиной, мы будем продолжать работать с ними, Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и их национальными антидопинговыми агентствами для поддержки антидопинговых мероприятий и содействии культурным изменениям".

"Нет никаких сомнений в том, что антидопинговая программа IWF значительно продвинулась со времен Пекина-2008 и Лондона-2012. Культура спорта уже несколько раз изменилась за последние десять лет. Но мы полны решимости делать больше, мы будем делать больше. Через нашу комиссию "чистого" спорта мы не просто наблюдаем, как мы преодолеваем текущие проблемы, но и можем внедрять новые методы тестирования и антидопинговые меры на благо всего спорта", - добавил Аян.

После решения об увеличении срока хранения допинг-проб с восьми до десяти лет Международный олимпийский комитет объявил о перепроверке допинг-проб спортсменов, начиная с 2008 года. Несколько российских тяжелоатлетов, включая Хаджимурата Аккаева, Дмитрия Лапикова, Надежду Евстюхину и Марину Шаинову, были лишены олимпийских наград после обнаружения в их допинг-пробах запрещенных препаратов. Из-за допинговых проблем сборная России по тяжелой атлетике в полном составе пропустила Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.