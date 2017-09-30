Тренер: отстранение от международных стартов станет для штангистов РФ большим ударом

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лишение возможности выступать в международных стартах станет большим ударом для российских тяжелоатлетов. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион 1976 года Николай Колесников.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в субботу принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), из-за чего российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой IWF.

"У меня пока нет никакой информации о нашем отстранении, мы сейчас находимся на сборах, - заметил Колесников. - Я думаю, что с командой скоро свяжутся и специально проинформируют об этом. Конечно, все это станет большим ударом для нашей обновленной команды".

"Я, честно говоря, не понимаю, зачем нас еще наказали. Ведь Олимпийские игры в прошлом году мы уже пропустили. Но эти санкции сделают нашу команду еще сильнее, мы это все вспомним когда-нибудь", - заключил собеседник агентства.

Из-за данных санкций IWF сборная России не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 27 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.