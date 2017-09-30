Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: отстранение от международных стартов станет для штангистов РФ большим ударом

Спорт
30 сентября, 17:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лишение возможности выступать в международных стартах станет большим ударом для российских тяжелоатлетов. Об этом сообщил ТАСС главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике, олимпийский чемпион 1976 года Николай Колесников.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в субботу принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), из-за чего российские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях под эгидой IWF.

"У меня пока нет никакой информации о нашем отстранении, мы сейчас находимся на сборах, - заметил Колесников. - Я думаю, что с командой скоро свяжутся и специально проинформируют об этом. Конечно, все это станет большим ударом для нашей обновленной команды".

"Я, честно говоря, не понимаю, зачем нас еще наказали. Ведь Олимпийские игры в прошлом году мы уже пропустили. Но эти санкции сделают нашу команду еще сильнее, мы это все вспомним когда-нибудь", - заключил собеседник агентства.

Из-за данных санкций IWF сборная России не сможет выступить на чемпионате мира, который пройдет с 27 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Почему российские истребители Су-30 — звезды LIMA 2017
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Сборная России по тяжелой атлетике на год отстранена от участия в международных стартах
7
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
Темы дня
Новости партнеров
Реклама