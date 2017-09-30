Российский арбитр Карасев рассудит сборные Нидерландов и Швеции в отборе ЧМ-2018

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года по футболу в России между сборными Нидерландов и Швеции. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ассистентами Карасева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин, резервным судьей - Сергей Лапочкин. Встреча состоится 10 октября.
Другой российский судья Владислав Безбородов назначен на матч между национальными командами Эстонии и Боснии и Герцеговины, который также пройдет 10 октября. Его ассистентами будут Валерий Данченко и Алексей Лунев, резервным арбитром - Алексей Еськов.