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Футболист "Ахмата" Иванов восстановился от ангины и будет готовиться к игре со "Спартаком"

Спорт
30 сентября, 17:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В последний раз полузащитник выходил на поле 10 сентября в матче 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом"

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов, пропустивший последние четыре встречи команды из-за ангины, восстановился и будет готовиться к матчу с московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе грозненского футбольного клуба Казбек Хаджиев.

В последний раз Иванов выходил на поле 10 сентября в матче 9-го тура чемпионата России с "Локомотивом". После этого полузащитник пропустил одну встречу команды в Кубке страны и три в чемпионате, в том числе субботнюю с "Тосно" (0:1).

"У Олега обострение хронического тонзиллита, ангина. Перед игрой [с "Тосно"] он уже начал тренироваться, но не был готов принять участия в матче физически. Будет готовится к следующей игре", - сообщил Хаджиев.

Следующий матч грозненская команда проведет 13 октября - в 13-м туре подопечные Олега Кононова примут московский "Спартак".

Иванов, являющийся бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, принял участие в девяти стартовых матчах "Ахмата", в восьми из них выйдя в основном составе.

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