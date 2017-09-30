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Агапитов: ФТАР наказана за ошибки прошлого руководства федерации

Спорт
30 сентября, 17:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в ЧМ

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Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

Глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) вынуждена нести наказания за ошибки прошлого руководства федерации, для их исправления уже сделано многое. Об этом ТАСС заявил президент ФТАР Максим Агапитов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира.

"Новое руководство [ФТАР] не в ответе за ошибки прошлого руководящего состава. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять их. Уже сделали много, и это высоко оценили - наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее", - сказал Агапитов, избранный президентом ФТАР в ноябре прошлого года.

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