Агапитов: ФТАР наказана за ошибки прошлого руководства федерации

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) вынуждена нести наказания за ошибки прошлого руководства федерации, для их исправления уже сделано многое. Об этом ТАСС заявил президент ФТАР Максим Агапитов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира.

"Новое руководство [ФТАР] не в ответе за ошибки прошлого руководящего состава. Но с результатом их ошибок нам иметь дело и исправлять их. Уже сделали много, и это высоко оценили - наказывают не нас, а наше прошлое. Мы держим удар и создаем будущее", - сказал Агапитов, избранный президентом ФТАР в ноябре прошлого года.