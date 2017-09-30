Тренер: отстранение российских тяжелоатлетов является полной несправедливостью

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Отстранение российских тяжелоатлетов на год от международных соревнований является полной несправедливостью по отношению к спортсменам. Об этом ТАСС заявил главный тренер мужской национальной команды по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

В субботу стало известно о том, что исполком Международной федерации тяжелой атлетики принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в организации.

"Это полная несправедливость, - сказал Писаревский. - Только нас не пустили на Олимпийские игры среди всех отстраненных сборных, мы уже понесли наказание. Не понимаю, как объяснить ребятам, что они должны продолжать, когда происходят подобные вещи. Многие ведь могут махнуть рукой, ведь они готовы бороться за самые высокие места, а тут происходит такое".

Писаревский также сообщил ТАСС, что российские спортсмены в последнее время показывали результаты, которые позволили бы бороться за медали чемпионата мира. Мировое первенство пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.