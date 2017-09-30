Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Пекине

Чемпион UFC Макгрегор по-прежнему заинтересован в проведении боя с Нурмагомедовым в РоссииСпорт 30 сентября, 18:06
Глава ФАС Артемьев стал председателем высшего совета Федерации регби РоссииСпорт 30 сентября, 17:58
Актер Сами Насери попал в базу данных сайта "Миротворец"Международная панорама 30 сентября, 17:55
Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в ПекинеСпорт 30 сентября, 17:52
Агапитов: ФТАР наказана за ошибки прошлого руководства федерацииСпорт 30 сентября, 17:44
Леопардов из питомника в Сочи выпустят на территории Дагестана и Северной ОсетииОбщество 30 сентября, 17:37
Тренер: отстранение от международных стартов станет для штангистов РФ большим ударомСпорт 30 сентября, 17:32
Первая ярмарка брендовой продукции "Сделано на Кавказе" начала работу во ВладикавказеОбщество 30 сентября, 17:19
Лидеру "Христианского государства" предъявлено обвинение из-за угроз сети кинотеатровПроисшествия 30 сентября, 17:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Встреча продолжалась 3 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7) в пользу российской спортсменки, занимающей 104-е место в рейтинге WTA.
В начале августа Шарапова получила специальное приглашение ("уайлд-кард") для участия в турнире WTA в Пекине. Севастова была "посеяна" под 16-м номером.
Соперница Шараповой по второму кругу определится позднее в матче между россиянкой Екатериной Макаровой и американкой Дженнифер Брэди.
Ранее в субботу россиянка Дарья Касаткина обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву - 7:6 (7:5), 6:1, а Анастасия Павлюченкова одержала победу над американкой Лорен Дэвис - 6:1, 6:1.
Открытый чемпионат Китая проходит на покрытии "хард". Призовой фонд турнира составляет около $6,4 млн. Соревнования завершатся 8 октября.