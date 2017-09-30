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Глава ФАС Артемьев стал председателем высшего совета Федерации регби России

Спорт
30 сентября, 17:58 дата обновления: 30 сентября, 18:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Генеральным директором и председателем правления федерации была избрана Елена Артамонова

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Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев стал председателем высшего совета Федерации регби России (ФРР). Данное решение было принято на первом заседании совета.

Ранее стало известно об упразднении должностей президента и вице-президента организации, а высший совет стал основным органом ФРР. Новый устав также предусматривает упразднение исполкома и сохранение конференции, а также создание правления, которое возглавит генеральный директор.

Помимо Артемьева, в совет вошел бывший президент федерации Вячеслав Копьев.

Генеральным директором и председателем правления была избрана Елена Артамонова. В состав правления, помимо Артамоновой, вошли коммерческий директор ФРР Дмитрий Шмаков, спортивный директор Сергей Марков, директор по развитию Сергей Молчанов, директор по маркетингу и PR Павел Бугров.

Также на заседании высшего совета был утвержден бюджет ФРР до конца 2017 года.

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