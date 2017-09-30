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Карпов: Аронян может войти в число фаворитов шахматного турнира претендентов

Спорт
30 сентября, 18:10 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 30, сентября. /ТАСС

Ранее Аронян во второй раз стал победителем Кубка мира, в финале обыграв китайца Дин Лижэня

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УЛЬЯНОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. На турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам может быть до шести фаворитов, в их число войдет армянин Левон Аронян, выигравший Кубок мира. Об этом сообщил журналистам 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

34-летний Аронян во второй раз стал победителем Кубка мира, в финале обыграв китайца Дин Лижэня. Оба спортсмена отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

"Шесть шахматистов одного уровня. (…) Победа в Кубке [мира] не гарантирует победу в турнире претендентов, но у Левона [Ароняна], конечно, есть шанс, и он входит в эту шестерку", - сказал Карпов, отвечая на вопрос ТАСС о фаворитах турнира претендентов.

Свое мнение о победителе Карпов высказать отказался. "Кто выиграет, я прогнозировать не берусь. Шансы примерно одинаковые - кто будет в лучшей форме, тот и выиграет", - добавил он.

По словам Карпова, сейчас среди лидирующих шахматистов, воспитывающихся отечественной школой, пока остается только Сергей Карякин. "Сложность выйти на Карякина примерно такая же, как обыграть [действующего чемпиона мира Магнуса] Карлсена", - сказал он.

Аронян также является трехкратным победителем Всемирных шахматных Олимпиад в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012) и чемпионом мира по блицу 2010 года. Сейчас Аронян занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации шахмат.

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