IWF разрешила российским штангистам выступать на молодежном и юношеском ЧЕ-2017

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) пошла навстречу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и разрешила юношеской (до 20 лет) и молодежной (до 23 лет) сборным России принять участие в чемпионате Европы, несмотря на санкции, которые IWF наложила в субботу на российскую тяжелую атлетику. Об этом сообщил ТАСС советник президента ФТАР Петр Разумов.
"Максим Агапитов [глава Федерации тяжелой атлетики России] только что решил вопрос участия наших молодых спортсменов в первенстве Европы, которое пройдет в октябре этого года", - заметил Разумов.
В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира.
Первенство Европы по тяжелой атлетике, на котором выступят юношеские и молодежные сборные, пройдет с 15 по 22 октября в Албании.