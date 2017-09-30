IWF разрешила российским штангистам выступать на молодежном и юношеском ЧЕ-2017

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) пошла навстречу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и разрешила юношеской (до 20 лет) и молодежной (до 23 лет) сборным России принять участие в чемпионате Европы, несмотря на санкции, которые IWF наложила в субботу на российскую тяжелую атлетику. Об этом сообщил ТАСС советник президента ФТАР Петр Разумов.

"Максим Агапитов [глава Федерации тяжелой атлетики России] только что решил вопрос участия наших молодых спортсменов в первенстве Европы, которое пройдет в октябре этого года", - заметил Разумов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира.

Первенство Европы по тяжелой атлетике, на котором выступят юношеские и молодежные сборные, пройдет с 15 по 22 октября в Албании.