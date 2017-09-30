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"Амкар" обыграл "Рубин" и одержал третью подряд победу в РФПЛ

Спорт
30 сентября, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Единственный мяч на 83-й минуте забил Януш Гол

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Талисман "Амкара" рысенок Макар

Талисман "Амкара" рысенок Макар

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Казанский "Рубин" проиграл пермскому "Амкару" со счетом 0:1 в домашнем матче 12-го тура чемпионата России по футболу.

Мяч на 83-й минуте забил Януш Гол.

"Рубин" проиграл четвертый матч подряд, при этом все встречи были проиграны со счетом 0:1. Курбан Бердыев провел 500-й матч в качестве главного тренера казанского клуба.

Казанцы с 14 баллами занимают десятое место в турнирной таблице. Пермяки продлили серию побед до трех матчей и с 14 очками располагаются на девятой строчке.

В следующем туре казанцы 15 октября на выезде сыграют с "Ростовом", "Амкар" днем позднее примет "Тосно" из Ленинградской области.

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