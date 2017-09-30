Советник главы ФТАР не исключил возможность участия сборной России в весеннем ЧЕ-2018

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по тяжелой атлетике, несмотря на годичную дисквалификацию со стороны Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сохраняет шансы выступить на следующем чемпионате Европы, который пройдет с 23 марта по 1 апреля 2018 года в турецкой Анталье. Об этом сообщил ТАСС советник президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Петр Разумов.
В субботу Международная федерация тяжелой атлетики наложила санкции на ФТАР сроком на один год.
"Сборная России лишена возможности выступать на международных соревнованиях в течение 12 месяцев и теперь пропустит ближайший чемпионат мира, - заметил Разумов. - Есть ли у россиян шансы выступить на весеннем чемпионате Европы? Сейчас рано об этом говорить, но я не исключаю, что срок наказания может быть сокращен. Федерация тяжелой атлетики России за предыдущие десять месяцев провела огромную работу, которая уже получила высокую оценку у руководства международной и европейской федераций".
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 27 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.