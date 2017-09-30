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"Спартак-2" обыграл "Волгарь" в матче 16-го тура ФНЛ

Спорт
30 сентября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" обыграл астраханский "Волгарь" со счетом 3:1 в гостевом матче 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

У хозяев отличился Дмитрий Кабутов (13-я минута). В составе москвичей мячи забили Сильванус Нимели (39), Александр Руденко (50) и Владислав Пантелеев (72).

"Спартак-2" с 26 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице. "Волгарь" с 25 баллами располагается на десятой строчке. В следующем туре москвичи 7 октября примут ярославский "Шинник". В тот же день "Волгарь" на выезде встретится с калининградской "Балтикой".

Результаты других матчей дня:

"Тюмень" - "Сибирь" - 0:0;

"Олимпиец" - "Факел" - 2:1;

"Шинник" - "Тамбов" - 1:0;

"Авангард" - "Кубань" - 0:1.

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