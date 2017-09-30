Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии

Спорт
30 сентября, 19:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

"Кристал Пэлас" в семи матчах с начала сезона потерпел семь поражений, не забив при этом ни одного мяча

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Манчестер Юнайтед"

Футболисты "Манчестер Юнайтед"

© Martin Rickett/PA via AP

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Забитыми мячами отметились Хуан Мата (3-я минута), Маруан Феллайни (35, 49) и Ромелу Лукаку (85). "Кристал Пэлас" в семи матчах потерпел семь поражений, не забив при этом ни одного мяча.

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" лидирует с 19 очками, "Кристал Пэлас" идет на последнем 20-м месте, не набрав ни одного очка. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" примет "Челси". Обе встречи пройдут 14 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

"Борнмут" - "Лестер" - 0:0;

"Вест Бромвич" - "Уотфорд" - 2:2;

"Вест Хэм" - "Суонси" - 1:0;

"Сток" - "Саутгемптон" - 2:1.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
4
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
СМИ: более 1,7 млн молодых людей из КНДР готовы пополнить ряды народной армии
7
Пять человек получили ножевые ранения в городе Шеффилд
Темы дня
Новости партнеров
Реклама