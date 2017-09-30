"Манчестер Юнайтед" разгромил "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" одержал крупную победу над "Кристал Пэлас" со счетом 4:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Забитыми мячами отметились Хуан Мата (3-я минута), Маруан Феллайни (35, 49) и Ромелу Лукаку (85). "Кристал Пэлас" в семи матчах потерпел семь поражений, не забив при этом ни одного мяча.
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" лидирует с 19 очками, "Кристал Пэлас" идет на последнем 20-м месте, не набрав ни одного очка. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Ливерпулем", "Кристал Пэлас" примет "Челси". Обе встречи пройдут 14 октября.
Результаты других матчей игрового дня:
"Борнмут" - "Лестер" - 0:0;
"Вест Бромвич" - "Уотфорд" - 2:2;
"Вест Хэм" - "Суонси" - 1:0;
"Сток" - "Саутгемптон" - 2:1.