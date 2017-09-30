Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреля

Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреляСпорт 30 сентября, 19:26
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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Екатеринбургский стадион чемпионата мира по футболу 2018 года, по предварительной информации, может открыться 15 апреля матчем чемпионата России между местным "Уралом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уральского клуба.
"Предварительно стадион в Екатеринбурге может открыться матчем со "Спартаком" 15 апреля. Сейчас обсуждается такой вариант", - сказали в пресс-службе.
Ранее было объявлено, что "Екатеринбург-Арена" после реконструкции будет открыта в декабре. Стадион на время чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей, после турнира вместимость снизится до 23 тысяч. Арена примет четыре матча группового этапа ЧМ.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.