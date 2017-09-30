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Стадион ЧМ-2018 в Екатеринбурге может открыться матчем "Урал" - "Спартак" 15 апреля

Спорт
30 сентября, 19:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее было объявлено, что "Екатеринбург-Арена" после реконструкции будет открыта в декабре

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На стадионе "Екатеринбург-Арена"

На стадионе "Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Екатеринбургский стадион чемпионата мира по футболу 2018 года, по предварительной информации, может открыться 15 апреля матчем чемпионата России между местным "Уралом" и московским "Спартаком". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе уральского клуба.

"Предварительно стадион в Екатеринбурге может открыться матчем со "Спартаком" 15 апреля. Сейчас обсуждается такой вариант", - сказали в пресс-службе.

Ранее было объявлено, что "Екатеринбург-Арена" после реконструкции будет открыта в декабре. Стадион на время чемпионата мира сможет принять 35 тысяч зрителей, после турнира вместимость снизится до 23 тысяч. Арена примет четыре матча группового этапа ЧМ.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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