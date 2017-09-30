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"Локомотив" проиграл "Авангарду" в матче КХЛ, потерпев четвертое поражение подряд

Спорт
30 сентября, 19:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:3

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Денис Алексеев (11-я минута) и Максим Тальбо (59). У гостей отличились Кирилл Семенов (25), Александр Пережогин (34) и Егор Мартынов (53).

Омский клуб с 29 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. "Локомотив" потерпел четвертое поражение подряд и с 26 баллами располагается на пятой строчке на Западе.

В следующем матче ярославцы 2 октября примут санкт- петербургский СКА, в тот же день "Авангард" на выезде встретится с "Сочи".

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