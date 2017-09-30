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"Югра" прервала серию из восьми поражений в КХЛ, обыграв "Сочи"

Спорт
30 сентября, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Эта игра стала первой для ханты-мансийской команды под руководством главного тренера Анатолия Емелина, который на этом посту сменил Игоря Захаркина

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Ханты-мансийская "Югра" в овертайме одержала победу над "Сочи" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вели-Матти Савинайнен (16-я минута), Константин Майоров (37) и Павел Варфоломеев (62). У проигравших отличились Руслан Педан (30) и Шон Коллинз (54).

"Югра" прервала серию из восьми поражений подряд в КХЛ. Эта игра стала первой для ханты-мансийской команды под руководством главного тренера Анатолия Емелина, который на этом посту сменил Игоря Захаркина.

В турнирной таблице Восточной конференции "Югра" занимает 13-е место, набрав 11 очков, "Сочи" на Западе с 25 очками идет седьмым.

В следующем матче "Югра" в гостях сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Сочи" примет омский "Авангард". Обе встречи пройдут 2 октября.

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