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Команда Санкт-Петербурга будет представлять сборную России на ЧЕ-2017 по керлингу

Спорт
30 сентября, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Команда также добилась права выступить в квалификационном турнире Олимпийских игр 2018 года

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ТАСС, 30 сентября. Мужская сборная Санкт-Петербурга по керлингу обыграла команду Краснодарского края в финале Суперкубка России и будет представлять страну на чемпионате Европы 2017 года, который пройдет в швейцарском Санкт-Галлене с 17 по 25 ноября.

Команда в составе Алексея Тимофеева (скип), Артема Шмакова, Артура Ражабова и Евгения Климова одержала победу со счетом 7:3 в третьем матче. Счет в финальной серии до трех побед стал 3-2 в пользу петербуржцев.

Команда из Санкт-Петербурга также добилась права выступить в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр 2018 года, который пройдет с 5 по 10 декабря в Чехии.

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