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Советник главы ФТАР: решение IWF наказать Россию могло быть принято под внешним давлением

Спорт
30 сентября, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Петр Разумов заметил, что ФТАР сейчас уделяет очень большое внимание антидопинговой пропаганде и борьбе с допингом

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отстранить Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) на год от участия в международных соревнованиях могло быть принято под внешним давлением. Своим мнением с ТАСС поделился советник президента ФТАР Петр Разумов.

В субботу Международная федерация тяжелой атлетики отстранила ФТАР на 12 месяцев, из-за чего сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира в США.

"Нам говорили, что Россия уже понесла достаточное наказание, пропустив Олимпиаду, и нам больше не грозят какие-то серьезные санкции, - заметил Разумов. - Что на самом деле лежит за решением еще раз наказать нас, мы не знаем. Может быть, существует давление извне, которое нельзя было проигнорировать. Но нам говорили, что все будет хорошо, а вышло, как видите, иначе".

"Нам пришлось пожинать плоды работы прежнего руководства, прилагаем все силы, чтобы исправить ситуацию, - продолжил собеседник агентства. - Была проведена огромная дипломатическая работа, новый президент ФТАР не вылезал из самолета, летая по всему миру. В мае в Москве мы принимали руководство Международной федерации, Федерации тяжелой атлетики США. Сейчас у нас с IWF абсолютно полное взаимопонимание, свидетельством тому является тот факт, что президента нашей федерации в конце мая избрали в исполком".

Разумов заметил, что ФТАР сейчас уделяет очень большое внимание антидопинговой пропаганде и борьбе с допингом. "У нас очень четко работает система, согласно которой ни один спортсмен не может принимать участие в соревнованиях до тех пор, пока не ознакомится с антидопинговыми правилами и с перечнем запрещенных препаратов, и не поставит свою подпись. Недавно проходил чемпионат России, мы обращались в РУСАДА с просьбой прислать к нам допинг-офицеров", - сказал советник главы ФТАР.

Глава ФТАР Максим Агапитов был избран президентом организации в ноябре 2016 года. Прежний руководитель федерации Сергей Сырцов подал в отставку после того, как российские тяжелоатлеты не были допущены до участия в Играх-2016 из-за большого числа нарушений антидопинговых правил.

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