Клуб "ТСК-Таврия" разгромил феодосийскую "Кафу" в матче чемпионата Крыма по футболу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "ТСК- Таврия" из Симферополя разгромил со счетом 6:0 на выезде клуб "Кафа" из Феодосии в матче 7-го тура чемпионата Крыма по футболу.
Мячи забили Роман Кухарский (2-я минута), Роллан Погорельцев (53), Андрей Овечкин (56), Алексей Сторожук (61, 76) и Андрей Зборовский (83).
В остальных матчах тура "Евпатория" выиграла дома у "Севастополя" (3:0), "Кызылташ" (Бахчисарай) также на своем поле обыграл керченский "Океан" (3:1), "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района сыграла вничью с ялтинским "Рубином" (0:0).
После семи туров в первенстве лидирует "Евпатория", набравшая 18 очков. Далее следуют "Севастополь" (16), "ТСК- Таврия" (14), "Океан" (10), "Крымтеплица" (9), "Кызылташ" (7), "Кафа" (3) и "Рубин" (2).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в прошлом сезоне чемпионом стал "Севастополь".