Российские гандболистки проиграли сборной Австрии в матче квалификации ЧЕ-2018

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Австрии со счетом 25:27 во втором матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.
Российская команда в турнирной таблице четвертой группы набрала два очка, столько же в активе у сборных Австрии и Румынии. В воскресенье свой матч проведут команды Румынии и Португалии. В первом матче квалификации россиянки на своей площадке обыграли команду Португалии со счетом 32:25.
В следующем матче россиянки 21 марта 2018 года примут сборную Румынии.
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.