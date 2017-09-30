Российские гандболистки проиграли сборной Австрии в матче квалификации ЧЕ-2018

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу проиграла команде Австрии со счетом 25:27 во втором матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года.

Российская команда в турнирной таблице четвертой группы набрала два очка, столько же в активе у сборных Австрии и Румынии. В воскресенье свой матч проведут команды Румынии и Португалии. В первом матче квалификации россиянки на своей площадке обыграли команду Португалии со счетом 32:25.

В следующем матче россиянки 21 марта 2018 года примут сборную Румынии.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 30 ноября по 16 декабря 2018 года.