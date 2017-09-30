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Сборные Нидерландов и Сербии сыграют в финале женского ЧЕ по волейболу

Спорт
30 сентября, 21:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

Встреча состоится 1 октября

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Волейболистки сборной Сербии

Волейболистки сборной Сербии

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 30 сентября. Сборная Нидерландов встретится с командой Сербии в финальном матче чемпионата Европы по волейболу среди женщин, который проходит в Азербайджане и Грузии.

В полуфинале голландки оказались сильнее сборной Азербайджана - 3-2, а сербки переиграли команду Турции со счетом 3-0.

Матч за третье место и финал пройдут 1 октября.

Сборная России уступила в четвертьфинале турнира, проиграв команде Турции со счетом 0-3.

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Женский ЧЕ-2017 по волейболу
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