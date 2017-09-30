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Каррера: защитник "Спартака" Кутепов может стать топ-футболистом

Спорт
30 сентября, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

В субботу "Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата России со счетом 2:0

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Защитник "Спартак" Илья Кутепов возвращает свою былую физическую форму и может стать футболистом высокого уровня. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

В субботу "Спартак" обыграл "Урал" в матче 12-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Александр Самедов (36-я минута) и Педро Роша (51). Кутепов вышел в стартовом составе и сыграл полный матч.

"Он играл в последних матчах, думаю, что он показал своими выступлениями, что возвращается тот игрок, который мне так нравится. Он всегда тренируется на 100 процентов, и когда я его вызываю, он всегда готов. Я его поздравляю, он может стать топовым игроком", - поделился впечатлениями от игры защитника Каррера.

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