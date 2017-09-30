Рождение ребенка придало мотивации вратарю "Спартака" Селихову в матче "Уралом"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов получил дополнительную мотивацию на матч чемпионата России с "Уралом" после рождения ребенка. Об этом он сказал журналистам.

В субботу "Спартак" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. Ребенок родился в семье Селихова в ночь с четверга на пятницу.

"Рождение ребенка только добавило мотивации, почти сразу после матча с "Ливерпулем" поехал в роддом. Сына назвали Артем, нравится это имя", - сказал Селихов.

"Главное, что наконец добыли три очка, можно выдохнуть, уйти на эту паузу, набраться новых сил и эмоций. После возвращения будем и дальше стараться радовать болельщиков. Все настраивались прервать эту неудачную серию, выложились на 200 процентов и устали", - отметил вратарь.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 17 очков, "Урал" с 16 очками идет восьмым. В следующем туре "Спартак" 13 октября в гостях сыграет с грозненским "Ахматом", "Урал" на следующий день примет махачкалинский "Анжи".