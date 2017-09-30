IIHF разрешит тренерам на ОИ-2018 запрашивать видеопросмотр при взятии ворот

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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) может разрешить тренерам команд на олимпийском турнире в южнокорейском Пхенчхане сделать запрос на видеопросмотр спорных эпизодов, связанных со взятием ворот. Об этом ТАСС сообщил источник в IIHF.
В субботу свою работу в испанской Марбелье завершил полугодовой конгресс IIHF. На конгрессе, в частности, обсуждались правила судейства и нюансы подготовки и проведения хоккейного олимпийского турнира 2018 года.
"На полугодовом конгрессе IIHF одной из тем обсуждения стало судейство. Речь не шла об изменениях в правилах, только о трактовках нарушений для того, чтобы сделать хоккей более "чистым". Кроме того, велась речь о введении coach’s challenge - права тренера сделать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот. Скорее всего, IIHF скоро объявит о его введении на Олимпиаде", - сообщил источник.
Ранее IIHF на конгрессе приняла решение ввести поправки в ряд правил игры, которые будут действовать с сезона-2018/19.