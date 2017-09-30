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IIHF смягчила правила относительно забитых в сдвинутые ворота голов

Спорт
30 сентября, 22:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

На проходившем в испанской Марбелье полугодовом конгрессе IIHF было принято 11 изменений в правила игры

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ТАСС, 30 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) смягчила правила игры касательно заброшенных шайб в сдвинутые ворота. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

На проходившем в испанской Марбелье полугодовом конгрессе IIHF было принято 11 изменений в правила игры в хоккей.

Помимо указанных изменений, было объявлено, что размер вратарских площадок в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и соревнованиях под эгидой IIHF будет одинаковым, тренерские штабы каждой из команд смогут использовать планшеты на скамейке во время игры. Также IIHF смягчила правило по поводу голов, забитых в сдвинутые ворота, шайба будет засчитываться, если она пересекла линию ворот, а штыри при этом хотя бы частично находились внутри льда.

Федерация одобрила, что видеопросмотр на предмет взятия ворот будет включать в себя просмотр на возможную помеху вратаря. Голкиперы также будут удаляться за накрытие шайбы в тех случаях, когда у них была возможность продолжить игру. Также будут пересмотрены определения по классификации травм.

Изменения в правилах вступят в силу с сезона-2018/19. Таким образом, они не коснутся Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и чемпионата мира - 2018.

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