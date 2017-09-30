IIHF смягчила правила относительно забитых в сдвинутые ворота голов

Рождение ребенка придало мотивации вратарю "Спартака" Селихову в матче "Уралом"Спорт 30 сентября, 21:58
Проблемы из прошлого лишили российских тяжелоатлетов чемпионата мираСпорт 30 сентября, 21:53
Сборные Нидерландов и Сербии сыграют в финале женского ЧЕ по волейболуСпорт 30 сентября, 21:46
Каррера: "Спартак" против "Урала" провел одну из лучших игр за последнее времяСпорт 30 сентября, 21:36
Роман Ротенберг: ФХР пригласит на хоккейный форум всех глав мирового хоккеяСпорт 30 сентября, 21:31
"Манчестер Сити" обыграл "Челси" в матче чемпионата АнглиСпорт 30 сентября, 21:31
Тарханов: "Спартак" полностью переиграл "Урал", результат закономерныйСпорт 30 сентября, 21:25
Опрос: американцы чаще всего называли Трампа некомпетентным, высокомерным и сильнымМеждународная панорама 30 сентября, 21:03
Ротенберг: IIHF не имела вопросов к России по организации двух ЧМ в 2018 годуСпорт 30 сентября, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 30 сентября. Международная федерация хоккея (IIHF) смягчила правила игры касательно заброшенных шайб в сдвинутые ворота. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.
На проходившем в испанской Марбелье полугодовом конгрессе IIHF было принято 11 изменений в правила игры в хоккей.
Помимо указанных изменений, было объявлено, что размер вратарских площадок в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и соревнованиях под эгидой IIHF будет одинаковым, тренерские штабы каждой из команд смогут использовать планшеты на скамейке во время игры. Также IIHF смягчила правило по поводу голов, забитых в сдвинутые ворота, шайба будет засчитываться, если она пересекла линию ворот, а штыри при этом хотя бы частично находились внутри льда.
Федерация одобрила, что видеопросмотр на предмет взятия ворот будет включать в себя просмотр на возможную помеху вратаря. Голкиперы также будут удаляться за накрытие шайбы в тех случаях, когда у них была возможность продолжить игру. Также будут пересмотрены определения по классификации травм.
Изменения в правилах вступят в силу с сезона-2018/19. Таким образом, они не коснутся Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и чемпионата мира - 2018.