Карлсен продолжает лидировать перед заключительным туром шахматного турнира на острове Мэн

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен обыграл американца Фабиано Каруану в партии восьмого тура турнира, проходящего на острове Мэн.

В других партиях российский гроссмейстер Владимир Крамник обыграл индийца Панаяппана Сетурамана, американец Хикару Накамура оказался сильнее Эмиля Сутковского из Израиля.

Карлсен сохранил лидерство в общем зачете, имея в активе семь очков. У ближайшего преследователя Накамуры - 6,5, у пяти шахматистов - по 6. Заключительный тур пройдет в воскресенье.

Турнир на острове Мэн проходит в четвертый раз. В прошлом году его победителем стал Каруана. Победитель нынешнего турнира получит £50 тыс. призовых, шахматист, занявший второе место, - 25 тыс., третье - 12,5 тыс.