"Спартак" в погоне за лидерами турнирной таблицы РФПЛ победил "Урал"

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Спартак" в матче 12-го тура чемпионата России на своем поле обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0. Встреча прошла в субботу на "Открытие- Арене" в Москве.

После этой игры "Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав "Урал" и "Ростов" и набрав столько же очков, сколько у идущего пятым грозненского "Ахмата". Екатеринбургский клуб опустился на одну позицию и занимает теперь восьмое место.

Кроме того, красно-белые не проигрывают в чемпионате страны уже на протяжении пяти игр. А в матче с "Уралом" свой дебютный гол забил бразилец Педро Роша, перешедший в "Спартак" в летнее трансферное окно.

По мнению главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, его подопечные провели с "Уралом" одну из лучших своих игр за последнее время. Его визави из "Урала" Александр Тарханов также отметил, что спартаковцы полностью переиграли футболистов уральской команды. Он подчеркнул, что результат встречи является закономерным.

Чемпионат России важнее Лиги чемпионов

Во вторник "Спартак" на своем поле в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов принимал английский "Ливерпуль". Та встреча завершилась голевой ничьей со счетом 1:1. Каррера подчеркнул, что его футболисты "после такого сложного матча с "Ливерпулем" перебегали "Урал", поэтому претензий к физической подготовке его подопечных быть не должно".

Защитник команды Сердар Таски отметил, что для "Спартака" сейчас важнее хорошо выступить в чемпионате России, а не в Лиге чемпионов. По его словам, это связано с тем, что от выступления в премьер-лиге зависит, где команда будет играть в следующем сезоне. Что касается игры с "Ливерпулем", Таски подчеркнул, что после нее "Спартак" провел "очень хорошую игру" против "Урала".

Вратарь красно-белых Александр Селихов рассказал, почему его команде удалось так сыграть с екатеринбуржцами. По его словам, всем футболистам хотелось прервать неудачную серию без побед из трех матчей - две в чемпионате России и одна - в Лиге чемпионов. Поэтому игроки настроились на игру с "Уралом" и выложились на 200 процентов.

Перерыв на матчи сборных

Эта игра стала для "Спартака" и "Урала" заключительной перед перерывом на матчи национальных сборных. 2 октября, например, начинается сбор российской команды, которая 7 и 10 октября проведет контрольные матчи против команд Южной Кореи и Ирана соответственно.

Каррера отметил пользу от этого перерыва. По его словам, за этот период времени у травмированных игроков будет возможность восстановиться от повреждений, а также команда "сможет поработать".

Многие футболисты клубов получают выходные. Так вратарь Селихов рассказал, что проведет свой отдых вместе с новорожденным сыном, которого назвали Артемом. По словам голкипера, ребенок придал ему дополнительную мотивацию в матче с "Уралом".

В следующем туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде против грозненского "Ахмата" 13 октября. "Урал" днем позднее на своем поле примет махачкалинский "Анжи".