Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чемпионат России по боксу стартует в чеченской столице

Спорт
1 октября, 0:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В турнире примут участие 320 спортсменов в 10 весовых категориях

Поделиться
Материал из 1 страницы
Боксерский бой

Боксерский бой

© Андрей Голованов/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Чемпионат России по боксу стартует в воскресенье в Грозном. В чемпионате, который впервые за 25 лет пройдет на Кавказе, примут участие 320 спортсменов в 10 весовых категориях.

Соревнования пройдут в течение восьми дней. Предварительные бои состоятся 1-5 октября, полуфиналы - 7 октября, финальные поединки запланированы на 8 октября. Торжественное открытие чемпионата страны пройдет в 17:00 мск в воскресенье, в это же время будет начинаться вечерняя программа соревнований.

По итогам чемпионата будут также подведены итоги командного зачета среди федеральных округов. Победители определяются по количеству очков, набранному участниками команды, при этом за первое место дается 7 очков, за второе - 5, за третье - 3,5 очка, а за каждую победу, одержанную до полуфинала - по одному. Поединки пройдут в грозненском дворце спорта имени Увайса Ахтаева, который был введен в строй накануне старта боксерского турнира. В субботу здесь состоялась красочная церемония открытия чемпионата России, лазерное представление рассказало зрителям историю развития бокса.

Почетным гостем чемпионата страны будет известный профессиональный боксер Рой Джонс, который в прошлом году получил российское гражданство. В воскресенье в рамках чемпионата пройдет семинар для тренеров и специалистов на тему профилактики травм кулаков и кистей рук, а также профилактики и устранения травм лица, который проведет известный катмен и тренер Антон Кадушин.

Участники чемпионата мира турнир пропускают

Смотрите также

Несколько профессиональных боксерских поединков пройдут в Ингушетии до конца года

Зимин: Усик является одним из фаворитов Всемирной суперсерии бокса

Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с Уайлдером

Решением тренерского штаба участники чемпионата мира, который прошел в начале сентября в немецком Гамбурге, освобождены от участия в первенстве страны. В Германии россияне завоевали лишь две медали - Евгений Тищенко стал серебряным призером в категории до 91 кг, тогда как Тамир Галанов выиграл бронзу в весе до 52 кг. В 2018 году в любительском боксе не запланированы мужские чемпионаты мира и Европы, так что предстоящий турнир в Грозном не имеет статус отборочного. Однако тренеры намерены по его итогам определить сильнейших боксеров, которые будут готовиться к предстоящему в 2019 году чемпионату мира в Сочи.

На первенстве страны в Грозном будет уделено особое внимание качеству бокса и судейству. Так, принято решение проводить открытую жеребьевку через лототрон.

Чемпионат России по боксу в нынешнем году впервые за 25 лет пройдет на Северном Кавказе. Дебютный турнир в 1992 году состоялся в Пятигорске, впоследствии трижды соревнования принимал административный центр Южного федерального округа - Ростов-на-Дону.

В прошлом году первенство страны состоялось в Оренбурге, где победы, в частности, одержали двукратный чемпион Европы и вице-чемпион мира в категории до 49 кг Василий Егоров, чемпион Европы в весе до 75 кг Петр Хамуков, а также вице-чемпион Европы нынешнего года Муслим Гаджимагомедов (81 кг).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
2
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
3
Шойгу: Сухопутные войска РФ всегда готовы встать на защиту национальных интересов страны
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
6
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
7
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама