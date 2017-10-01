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Сибиряки отстояли Кубок президента по самбо

Спорт
1 октября, 1:02 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В финале турнира, прошедшего в Лондоне, сборная Новосибирска победила команду Великобритании со счетом 6:1

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Поединок по самбо

Поединок по самбо

© Артем Геодакян/ТАСС

ЛОНДОН, 1 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Представители сборной Новосибирска по самбо стали обладателями Кубка президента по самбо, четвертый розыгрыш которого прошел в субботу в стенах Восточного университета Лондона. В финале турнира команда в составе четырех самбистов: Тимура Кочергина (весовая категория до 62 кг), Михаила Сергеева (68), Алексея Корнеева (82), Романа Яценко (90), и двух самбисток - Айко Ри (60) и Ирины Громовой (64) - одержали верх над сборной Великобритании со счетом 6:1.

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Впервые в турнире участвовала сборная одного российского региона, ранее страну представляли сильнейшие спортсмены, входящие в состав сборной на крупных международных турнирах. На этот раз в Лондон отправились лучшие представители Новосибирского региона. Как сообщил глава Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев журналистам накануне старта, сибиряки приняли участие в соревнованиях по справедливому принципу, показав хороший уровень развития спорта на региональном уровне. Вторая причина - на предыдущих трех розыгрышах россиянам было практически невозможно противостоять странам, где самбо развивается куда меньше.

Ситуация от рокировки не изменилась - россияне снова оказались первыми. Главный тренер сборной Новосибирска Алексей Орлов рассказал ТАСС, что команда к старту отнеслась очень ответственно, пройдя несколько этапов подготовки, в том числе на Алтае. "Теперь для нас возможность еще одной такой поездки - хороший мотиватор", - отметил тренер команды.

В турнире приняли участие девять сборных - России, Нидерландов, Кипра, США, Ганы, Мексики, Великобритании, Шотландии и Англии.

Кубок сбросил вес

С самого начала проведения турниров в Великобритании основным трофеем являлся практически десятикилограммовый кубок, сделанный из 12 видов натуральных камней. Завоевав право на огромную чашу, российские самбисты перевозили награду, с запасом рассчитывая место в багаже. Теперь трофей стал куда легче - он будет представлен куда скромнее, лишь в серебре и золоте, а весить будет как минимум на три кг меньше.

Главный тренер сборной Новосибирска отметил: "Желающих побороться за такой кубок - очередь, постараемся прорваться на следующий год".

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков рассказал ТАСС, что скорее всего юбилейный турнир пройдет в Бирмингеме. Там розыгрыш Кубка президента по самбо еще ни разу не проходил. Но у организаторов свой резон - где бы ни разворачивались баталии самбистского турнира, город - организатор неминуемо обзаводился собственной школой или клубом развития самбо.

"Думаю, так произойдет и с Бирмингемом. Время покажет", - отметил Шестаков.

Первый Кубок президента по самбо прошел в 2014 году в Лондоне, второй - в 2015 году в Манчестере, в 2016 году местом проведения турнира стал Эдинбург, в 2017-м соревнования прошли в Лондоне. Бессменными победителями соревнований четыре года подряд становятся представители России, страны - родоначальницы самбо.

Впервые идея проведения Кубка президента по самбо была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского Содружества Лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами современного мирового самбо в марте 2013 года.

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