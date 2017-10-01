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Бриедис победил Переса и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса

Спорт
1 октября, 1:10 дата обновления: 1 октября, 1:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В поединке 1/2 финала латвийский боксер встретится с украинцем Усиком

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Латвийский боксер Майрис Бриедис

Латвийский боксер Майрис Бриедис

© Guido Kirchner/dpa via AP

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Майрис Бриедис из Латвии стал полуфиналистом Всемирной суперсерии бокса (WSBB) в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Риге он выиграл у кубинца Майка Переса по очкам и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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Все судьи отдали победу хозяину ринга - 116:110, 115:111, 114:112.

Соперники начали поединок с традиционной разведки, но затратили на нее немного времени, и уже в середине раунда Перес попробовал провести несколько взрывных атак, которые практически не увенчались успехом. В концовке первой трехминутки кубинец действовал активнее в атаке и выиграл раунд. Но во втором раунде Бриедис стал боксировать активнее и подвижнее и начал перехватывать инициативу.

Кубинец пытался действовать первым номером, но Бриедис неохотно отходил назад и также постоянно шел в атаку. В итоге боксеры часто сходились в клинчах, успевая нанести лишь один-два удара, и бой изобиловал вязкой, монотонной борьбой, в которой оба боксера не гнушались грязными приемами. Так, в третьем раунде судья снял очко с Переса за удар головой, после которого латвиец получил рассечение, с которым, впрочем, в его углу быстро справились. А в восьмом уже с Бриедиса было снято очко за захваты рук.

Особо зрелищных событий в этом поединке болельщики так и не увидели, соперники много промахивались и в основном наносили нечастые точные удары вблизи, ловя оппонента на его атаке. Большого преимущества ни у кого из боксеров не было, но небольшое все же было у Бриедиса. Он в итоге и одержал закономерную победу, хотя далась она ему непросто.

Первая защита

В полуфинале серии Бриедис встретится с украинцем Александром Усиком, который в другом поединке 1/4 финала победил немца Марко Хука техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее в 1/2 финала также вышел кубинец Юниер Дортикос, победивший россиянина Дмитрия Кудряшова нокаутом во втором раунде. Его соперником станет победитель боя между россиянином Муратом Гассиевым и поляком Кшиштофом Влодарчиком, который состоится 21 октября в США.

Бриедис впервые защитил титул чемпиона мира WBC, который завоевал в апреле этого года благодаря победе над Хуком по очкам. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 23 победы (18 нокаутом).

Перес, который ранее выступал в супертяжелом весе и провел второй поединок в категории до 90,71 кг, потерпел третье поражение при 22 победах (14 нокаутом) и одной ничьей. Одно поражение ему нанес россиянин Александр Поветкин в позапрошлом поединке в мае 2015 года - нокаутом в первом раунде, после которого кубинец не выходил на ринг чуть свыше двух лет.

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