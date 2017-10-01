Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты "Монреаля" забросили девять шайб в ворота "Оттавы"

Спорт
1 октября, 5:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В шести предыдущих предсезонных матчах "Канадиенс" забросили столько же шайб, сколько в одной игре с "Сенаторз"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Монреаль" в гостях разгромил "Оттаву" со счетом 9:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" по дублю оформили Брендан Галлахер и Якоб де ла Роз, еще по разу отличились Алекс Гальченюк, Эндрю Шоу, Ши Вебер, Макс Пачиоретти и Виктор Мете.

В шести предыдущих матчах "Канадиенс" забросили столько же шайб, сколько и в одной игре с "Оттавой".

"Монреаль" провел последний предсезонный матч. В стартовой встрече регулярного чемпионата НХЛ нового сезона канадский клуб сыграет 5 октября с "Баффало".

В другом матче дня "Торонто" уступил "Детройту" в серии буллитов - 2:3. Результативной передачей отметился российский форвард "Торонто" Никита Сошников.

Смотрите также

Шайба Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Баффало" в предсезонном матче НХЛ

Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Вегас" в предсезонном матче НХЛ

Шайба Тарасенко не спасла "Сент-Луис" от проигрыша "Миннесоте" в предсезонном матче НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
4
С 1 октября продавцы с выручкой более 40 млн руб. обязаны принимать карты "Мир"
5
В России начинает действовать ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников
6
Проблемы из прошлого лишили российских тяжелоатлетов чемпионата мира
7
Минобороны Польши: для успешной обороны стране необходимы две американские дивизии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама