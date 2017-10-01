Хоккеисты "Монреаля" забросили девять шайб в ворота "Оттавы"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Монреаль" в гостях разгромил "Оттаву" со счетом 9:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" по дублю оформили Брендан Галлахер и Якоб де ла Роз, еще по разу отличились Алекс Гальченюк, Эндрю Шоу, Ши Вебер, Макс Пачиоретти и Виктор Мете.

В шести предыдущих матчах "Канадиенс" забросили столько же шайб, сколько и в одной игре с "Оттавой".

"Монреаль" провел последний предсезонный матч. В стартовой встрече регулярного чемпионата НХЛ нового сезона канадский клуб сыграет 5 октября с "Баффало".

В другом матче дня "Торонто" уступил "Детройту" в серии буллитов - 2:3. Результативной передачей отметился российский форвард "Торонто" Никита Сошников.