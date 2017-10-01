Шайба Кучерова принесла победу "Тампе" над "Нэшвиллом" в предсезонном матче НХЛ

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Тампа" победила "Нэшвилл" в овертайме со счетом 3:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет победную шайбу в овертайме, а также две результативные передачи.
86 doing 86 things. #TBLvsNSH pic.twitter.com/XEt3EaRL3l— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 1 октября 2017 г.
В составе победителей также отличился Алекс Киллорн, сделавший дубль. У "Нэшвилла" шайбы забросили Микка Саломяки и Колтон Сиссонс.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.
Российские игроки "Лайтнинг" нападающий Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились, как хоккеисты "Нэшвилла" защитник Алексей Емелин и форвард Владислав Каменев.