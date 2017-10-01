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Шайба Кучерова принесла победу "Тампе" над "Нэшвиллом" в предсезонном матче НХЛ

Спорт
1 октября, 5:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

Также российский форвард сделал в этой встрече две результативные передачи

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Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров

© AP Photo/Joel Auerbach

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Тампа" победила "Нэшвилл" в овертайме со счетом 3:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров записал на свой счет победную шайбу в овертайме, а также две результативные передачи.

В составе победителей также отличился Алекс Киллорн, сделавший дубль. У "Нэшвилла" шайбы забросили Микка Саломяки и Колтон Сиссонс.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

Российские игроки "Лайтнинг" нападающий Владислав Наместников и защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметились, как хоккеисты "Нэшвилла" защитник Алексей Емелин и форвард Владислав Каменев.

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