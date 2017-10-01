Чемпион НБА "Голден Стэйт" проиграл первый предсезонный матч

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" дома уступил "Денверу" со счетом 102:108 в первом предсезонном матче 2017 года.
Лидеры "Уорриорз" Стефен Карри и Кевин Дюрант провели на площадке более 20 минут каждый и набрали 11 и 10 очков соответственно. Помимо них, в составе чемпионов 10 очков записал на свой счет только Клэй Томпсон, а всего на площадке появились 18 баскетболистов "Голден Стэйт", каждый из которых отметился хотя бы одним точным броском.
В то время как у "Денвера" 10 и более баллов набрали пять баскетболистов из 13, принявших участие во встрече. Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард Пол Миллсэп, сделавший дабл-дабл (22 очка и 11 передач).
Weird, he didn't have eyes in the back of his head during team physicals. pic.twitter.com/6QGy1KSy6L— Denver Nuggets (@nuggets) 1 октября 2017 г.