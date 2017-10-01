Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА заинтересовано в выстраивании отношений со всеми спортивными федерациями России

Спорт
1 октября, 9:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, несмотря на то, что скоро пройдет Олимпиада в Южной Корее, идет активная работа с представителями не только зимних, но и летних видов спорта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стремится наладить рабочие взаимоотношения со всеми российскими федерациями по летним и зимним видам спорта. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

В начале недели Ганус провел рабочую встречу с первым вице-президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлом Рожковым, на которой были обсуждены неотложные вопросы допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в Играх-2018.

Смотрите также

Мутко: РФ согласилась с выводами Макларена по работе РУСАДА и антидопинговой лаборатории

Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяца

Комитет WADA по контролю за соответствием 24 октября проведет совещание по вопросу РУСАДА

Гендиректор института NADO выразил поддержку РУСАДА в вопросе восстановления

"РУСАДА заинтересовано в выстраивании отношений не только с Паралимпийским и Олимпийским комитетами России, но и со всеми российскими спортивными федерациями", - сказал собеседник ТАСС.

"Хочу также отметить, что мы сейчас занимаемся не только паралимпийцами, - продолжил глава РУСАДА. - Несмотря на то, что скоро пройдет Олимпиада в Южной Корее, идет активная работа с представителями не только зимних, но и летних видов спорта".

24 сентября состоялся очередной Московский марафон, организаторы которого заключили с РУСАДА договор о сотрудничестве в антидопинговой сфере.

"Московский марафон был проведен на высоком уровне, а само приглашение Российского антидопингового агентства подтверждает приверженность организаторов забега идеалам чистого спорта. На этом мероприятии все наши департаменты вели плановую работу. Был произведен забор определенного количества допинг-проб, но о результатах допинг- тестирования говорить еще рано. Также у нас работала там очень серьезная образовательная команда", - заключил Ганус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Законопроект о НДД может быть внесен в правительство в течение нескольких дней
2
В КНДР пригрозили устроить США ядерную катастрофу и превратить страну в "море огня"
3
Правительство Красноярского края подало в отставку
4
Трамп подписал новое распоряжение о санкциях, затрагивающее и Россию
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Италия высылает посла КНДР в стране
7
СМИ: запасы полезных ископаемых в КНДР оцениваются почти в $2,8 трлн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама