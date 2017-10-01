РУСАДА заинтересовано в выстраивании отношений со всеми спортивными федерациями России

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МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стремится наладить рабочие взаимоотношения со всеми российскими федерациями по летним и зимним видам спорта. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
В начале недели Ганус провел рабочую встречу с первым вице-президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Павлом Рожковым, на которой были обсуждены неотложные вопросы допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в Играх-2018.
"РУСАДА заинтересовано в выстраивании отношений не только с Паралимпийским и Олимпийским комитетами России, но и со всеми российскими спортивными федерациями", - сказал собеседник ТАСС.
"Хочу также отметить, что мы сейчас занимаемся не только паралимпийцами, - продолжил глава РУСАДА. - Несмотря на то, что скоро пройдет Олимпиада в Южной Корее, идет активная работа с представителями не только зимних, но и летних видов спорта".
24 сентября состоялся очередной Московский марафон, организаторы которого заключили с РУСАДА договор о сотрудничестве в антидопинговой сфере.
"Московский марафон был проведен на высоком уровне, а само приглашение Российского антидопингового агентства подтверждает приверженность организаторов забега идеалам чистого спорта. На этом мероприятии все наши департаменты вели плановую работу. Был произведен забор определенного количества допинг-проб, но о результатах допинг- тестирования говорить еще рано. Также у нас работала там очень серьезная образовательная команда", - заключил Ганус.